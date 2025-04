Espanha decreta emergência devido a apagão que também afeta Portugal Apagão causa caos em Madrid e paralisa transporte nos dois países Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 17h29 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Espanha decreta estado de emergência devido a apagão que também afeta Portugal

A Espanha declarou estado de emergência devido a um apagão que também afeta Portugal, com duração de dez horas até o momento. O corte de energia causou transtornos significativos, incluindo semáforos apagados que resultaram em congestionamentos nas avenidas de Madrid. As linhas de trem nos dois países foram interrompidas, deixando mais de 300 mil pessoas retidas nos vagões na Espanha.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, fez um apelo para que a população evite viagens não essenciais e utilize os celulares de forma responsável. A interrupção no fornecimento de energia teve início às 7 horas da manhã no horário de Brasília, correspondente ao meio-dia no horário local. Embora o serviço de energia já esteja começando a ser restabelecido, a previsão é que a normalização completa demore cerca de uma semana.

As causas do apagão ainda estão sob investigação; entretanto, a estatal portuguesa de energia afirmou que um raro fenômeno atmosférico foi o responsável pela queda de energia.

Assista em vídeo - Espanha decreta estado de emergência devido a apagão que também afeta Portugal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!