Ex-presidente do INSS é acusado de autorizar descontos irregulares Relatório aponta que ação beneficiou entidade agrícola Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h18 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relatório aponta que ex-presidente do INSS autorizou desconto irregular de 34 mil aposentados

Um relatório da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União revela que Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, supostamente autorizou descontos indevidos nas contas de mais de 34 mil aposentados e pensionistas. Apenas 213 dessas cobranças foram autorizadas pelos beneficiários.

As ações teriam favorecido a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, em desacordo com um parecer jurídico que recomendava a não liberação dos descontos. O prejuízo estimado pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Após as denúncias virem à tona, Stefanutto foi demitido e não se pronunciou sobre o caso.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, participa de uma audiência na Comissão de Previdência Social na Câmara dos Deputados. Durante a sessão, um dossiê está sendo apresentado para confirmar a ordem de investigação das irregularidades.

Assista em vídeo - Relatório aponta que ex-presidente do INSS autorizou desconto irregular de 34 mil aposentados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!