Feriado deve ter frio em São Paulo e tempo aberto no Rio

Durante o feriado prolongado, uma frente fria atravessa o Brasil, causando queda de temperatura em São Paulo. No Rio de Janeiro, embora o céu possa ficar mais nublado, as temperaturas vão variar entre 17 e 29 graus, com expectativa de melhoria no sábado.

Segundo informações locais, não há previsão de chuva na capital fluminense durante o período entre quinta-feira e domingo.

No Rio, a expectativa é que a máxima alcance 31 graus no sábado, trazendo boas chances de céu limpo. A capital espera um clima estável, contribuindo para atividades ao ar livre durante o feriado.

Em contrapartida, São Paulo deve experienciar temperaturas mais baixas, influenciadas pela mesma frente fria.

