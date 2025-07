Ferro-velho clandestino é fechado no Rio; 15 presos Operação policial apreende mais de dez toneladas de material irregular Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 17h31 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferro-velho clandestino é fechado e 15 suspeitos de ligação com facção criminosa são presos no RJ

Uma operação policial resultou na prisão de 15 pessoas e no fechamento de um ferro-velho clandestino no Complexo da Pedreira, zona norte do Rio de Janeiro. Entre os detidos, um indivíduo foi flagrado transportando mais de uma tonelada de cobre furtado.

O estabelecimento era gerido por dois irmãos com histórico criminal por roubo e receptação qualificada, sob a proteção da facção criminosa Terceiro Comando Puro. Durante a ação, as autoridades apreenderam mais de dez toneladas de materiais irregulares.

Assista ao vídeo - Ferro-velho clandestino é fechado e 15 suspeitos de ligação com facção criminosa são presos no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!