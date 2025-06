FGTS libera segunda parcela do saldo retido do saque-aniversário nesta terça-feira Trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025 podem sacar valores Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h33 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h33 ) twitter

FGTS libera segunda parcela do saldo retido do saque-aniversário

O Ministério do Trabalho e Emprego começou a liberar a segunda parcela do saldo retido do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. A medida beneficia aqueles demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025, que tiveram seus saldos bloqueados.

Serão liberados cerca de R$ 6 bilhões para mais de oito milhões de trabalhadores. Os saques estão previstos para os dias 17, 18 e 20 de junho, com um valor médio de R$ 7.700 por pessoa. Os valores serão creditados diretamente nas contas bancárias cadastradas para o FGTS.

