Fraude milionária em licitações na Educação de MS sob investigação

PF investiga suposta fraude milionária na Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal investiga uma suposta fraude milionária na Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, envolvendo empresários e servidores públicos em licitações superfaturadas.

Nesta quarta-feira (21), mandados judiciais foram cumpridos em Campo Grande (MS) e no Rio de Janeiro, resultando na apreensão de um cofre cheio de dinheiro. A polícia não divulgou o valor apreendido.

Segundo as investigações, parte do montante era dividida entre funcionários da secretaria envolvidos no esquema. O governo estadual acompanha o caso para possíveis punições ao final do inquérito. Até agora, ninguém foi preso.

