Fraude milionária no transporte público do Rio de Janeiro sob investigação Polícia Civil apura esquema com bilhetes únicos em linhas de vans intermunicipais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 27/05/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga fraude milionária no transporte público

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma fraude no sistema de transporte público envolvendo o Bilhete Único Intermunicipal. Os fraudadores recebiam repasses do Estado por viagens não realizadas em linhas de vans entre a Baixada Fluminense e o centro do Rio.

Em um caso específico, uma van com capacidade para 15 pessoas teve 34 bilhetes validados em apenas uma hora sem embarque de passageiros. Nesta terça-feira (27), foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados a permissionários e cooperativas, resultando na prisão de uma pessoa em flagrante.

Assista em vídeo - Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga fraude milionária no transporte público

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!