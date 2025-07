Governo amplia vacinação contra meningite para bebês Crianças com esquema vacinal antigo completo não precisam de nova imunização Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo amplia vacinação contra meningite para bebês

O governo anunciou mudanças no esquema de vacinação contra meningite para bebês. Agora, os bebês devem receber duas doses da vacina meningocócica C aos 3 e 5 meses, com um reforço aos 12 meses utilizando a vacina ACWY.

Crianças com um ano ou mais que já tenham recebido as doses e o reforço segundo o esquema anterior não precisam ser vacinadas novamente.

Assista ao vídeo - Governo amplia vacinação contra meningite para bebês

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!