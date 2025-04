Governo apresenta Faixa 4 do ‘Minha Casa, Minha Vida’ Nova faixa beneficia famílias com renda de até R$ 12 mil mensais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 17h53 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h53 ) twitter

Governo anuncia detalhes da Faixa 4 do programa 'Minha Casa, Minha Vida'

O governo divulgou detalhes sobre a Faixa 4 do programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’, que agora abrange famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. A modalidade oferece financiamento para imóveis de até R$ 500 mil, com juros anuais de 10,5% e parcelamento em até 35 anos.

A expectativa é beneficiar cerca de 120 mil famílias com essa nova faixa. Para garantir a viabilidade financeira do programa sem comprometer os recursos do FGTS, o governo propôs a utilização de recursos do Fundo Social do pré-sal. A medida foi oficializada no Diário Oficial da União pela administração federal.

