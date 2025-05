Governo de São Paulo abre vagas para cursos profissionalizantes Inscrições encerram-se hoje para mais de mil oportunidades Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 10h55 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h55 ) twitter

Governo de São Paulo oferece mais de mil vagas em cursos profissionalizantes

O governo do estado de São Paulo está oferecendo um total de 1165 vagas em cursos profissionalizantes em diversas áreas. As inscrições devem ser feitas até hoje no site oficial do programa qualificasp.sp.gov.br.

Esses cursos são destinados a pessoas que buscam qualificação para o primeiro emprego ou novas oportunidades no mercado de trabalho. Podem se inscrever candidatos alfabetizados que residam em qualquer cidade do estado de São Paulo.

