Governo zera IPI para carros populares e sustentáveis Decreto presidencial reduz preço de carros que atendem critérios sustentáveis Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo zera IPI para carros populares e sustentáveis

O decreto da Presidência da República que elimina o imposto sobre produtos industrializados (IPI) para carros populares mais sustentáveis entrou em vigor.

A medida beneficia veículos que emitem menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, são compostos por mais de 80% de materiais recicláveis e são produzidos no Brasil.

Com a nova regulamentação, um automóvel avaliado em R$ 95 mil pode ser adquirido por R$ 87 mil. O desconto é parte do IPI verde, um incentivo para estimular a produção e a compra de carros menos poluentes e com maior uso de materiais recicláveis.

Assista ao vídeo - Governo zera IPI para carros populares e sustentáveis

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!