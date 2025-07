Grande São Paulo enfrenta risco de incêndios devido ao clima seco Defesa Civil alerta sobre baixa umidade e orienta cuidados à população Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 10h40 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h40 ) twitter

Tempo seco deixa Grande São Paulo em alerta para incêndios

A Defesa Civil emitiu um alerta para a região da Grande São Paulo devido ao risco de incêndios, com a umidade do ar podendo atingir 20% nesta quarta-feira. Na terça-feira, a capital paulista já havia registrado um nível de umidade de 23%, tornando-se a segunda capital mais seca do país, atrás apenas de Cuiabá, Mato Grosso.

A recomendação é que a população evite práticas que possam iniciar incêndios, como acender fogueiras, soltar balões e descartar bitucas de cigarros em áreas de vegetação.

A falta de chuva e o clima seco intensificam a necessidade de cuidados adicionais, incluindo a hidratação constante. O alerta é válido para hoje e amanhã, destacando a importância de precauções para prevenir incêndios na região.

Assista ao vídeo - Tempo seco deixa Grande São Paulo em alerta para incêndios

