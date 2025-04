Guarda civil metropolitano e amigo mortos após recuperar moto roubada Adolescente de 15 anos é apreendido como autor dos disparos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h27 ) twitter

GCM e amigo são mortos a tiros após recuperarem moto que havia sido roubada

Na madrugada de segunda-feira (28), em Taboão da Serra (SP), um guarda civil metropolitano e seu amigo foram mortos a tiros após recuperarem uma motocicleta roubada. Segundo a polícia, o autor dos disparos é um adolescente de 15 anos, apreendido junto com outro jovem da mesma idade na região metropolitana de São Paulo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas e o suspeito se envolveram em uma luta corporal. Durante a briga, o adolescente tomou a arma do agente e efetuou os disparos antes de fugir. Minutos antes do crime, as vítimas postaram um vídeo em uma rede social comemorando a recuperação da moto.

Os pais do suspeito entregaram o filho à polícia após descobrirem seu envolvimento no crime. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

