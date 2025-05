Haddad discute comércio e investimentos com secretário do Tesouro dos EUA Ministro da Fazenda busca fortalecer laços econômicos durante visita aos Estados Unidos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h10 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h10 ) twitter

Haddad aborda relações bilaterais e tarifas comerciais em reunião com Secretário de Tesouro dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para discutir questões econômicas.

Durante a reunião, foram abordadas as relações bilaterais, as oportunidades de investimento no Brasil e as tarifas comerciais aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Haddad destacou que o secretário mostrou disposição para manter o diálogo.

O ministro continua sua agenda nos Estados Unidos, onde participará de um evento e se reunirá com executivos de grandes empresas de tecnologia, incluindo o Google. O objetivo é fortalecer as relações econômicas e explorar novas oportunidades de investimentos para o Brasil.

