Helicóptero pousa na avenida Brasil para transporte urgente de órgãos Aeronave foi acionada por cirurgião preso no trânsito com fígado e rins Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 18h36 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Helicóptero pousa em avenida para transportar órgãos no Rio de Janeiro

Um helicóptero realizou um pouso na avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro, para transportar com urgência órgãos destinados a um transplante. A ação foi necessária após um cirurgião, preso no trânsito, solicitar ajuda enquanto carregava um fígado e dois rins.

Motoristas e passageiros registraram o momento em que a aeronave decolou com os órgãos, destacando a importância da rapidez no transporte devido ao prazo de seis horas para o procedimento. Os órgãos foram levados a um hospital particular na zona sul da cidade, onde um paciente aguardava pela cirurgia.

Este ano, a Secretaria de Saúde do Estado já utilizou helicópteros em 760 transportes similares.

Assista ao vídeo - Helicóptero pousa em avenida para transportar órgãos no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!