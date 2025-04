Idoso é atropelado por motorista embriagado em Santo André (SP) Motorista admitiu consumo de álcool e drogas antes do acidente Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 18h13 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h13 ) twitter

Motorista com sinais de embriaguez atropela e mata idoso no ABC paulista

Um aposentado de 74 anos morreu após ser atropelado em Santo André, no ABC Paulista. A vítima, Luiz Antônio Previatello, estava sentada em frente à sua casa aguardando uma van que levaria sua neta à faculdade quando foi atingida por um carro de luxo por volta das 6h da manhã.

O motorista envolvido no acidente é um mecânico que prestava serviço aos donos do veículo. Após o atropelamento, ele tentou fugir, mas foi contido por vizinhos. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez e recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Uma garrafa de uísque foi encontrada no carro, e ele admitiu ter consumido álcool e drogas antes do acidente. O motorista foi preso em flagrante e está detido em uma delegacia local.

