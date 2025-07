Inscrições para o ENAMED encerram nesta quarta-feira (30) à noite Exame obrigatório para formandos de Medicina será em 19 de outubro Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 11h49 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h49 ) twitter

Inscrições no Enamed terminam nesta quarta (30) às 23h59

O prazo para inscrição no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (ENAMED) termina nesta quarta-feira (30), às 23h59. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do INEP. A prova está marcada para o dia 19 de outubro.

Este exame, criado neste ano pelo Ministério da Educação, tem como objetivo avaliar a qualidade da formação médica no Brasil. A participação é obrigatória para estudantes que estão concluindo o curso de Medicina e é exigida para a colação de grau. Além disso, o resultado pode ser utilizado no ENARE, avaliação que seleciona profissionais para programas de residência médica no país.

