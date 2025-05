INSS notifica aposentados sobre descontos indevidos Governo planeja ressarcir R$ 292 milhões na primeira etapa Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS começa a notificar beneficiários sobre descontos indevidos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a notificar aposentados e pensionistas sobre possíveis descontos indevidos em suas folhas de pagamento. As notificações são enviadas por meio do aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135.

Beneficiários devem verificar se autorizaram os descontos para evitar fraudes. Nesta primeira fase, o governo planeja devolver mais de R$ 292 milhões até o final do mês. O esquema de movimentações indevidas no INSS totaliza cerca de R$ 6 bilhões.

Assista em vídeo - INSS começa a notificar beneficiários sobre descontos indevidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!