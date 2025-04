Investimento insuficiente ameaça cidades brasileiras contra enchentes Estudo revela necessidade urgente de aumentar investimentos em drenagem pluvial Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 12h56 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h56 ) twitter

Uma em cada três cidades brasileiras não tem sistema de proteção contra enchentes

Quase um ano após as enchentes no Rio Grande do Sul, o Brasil ainda investe menos do que o necessário para evitar novos desastres. De acordo com o Instituto Trata Brasil, entre 2017 e 2023, foram aplicados cerca de R$10 bilhões anuais em sistemas de drenagem de águas pluviais.

Para prevenir futuras tragédias relacionadas a enchentes e deslizamentos, seria necessário investir mais de R$22 bilhões anuais nos próximos oito anos. Atualmente, um terço dos municípios brasileiros carece de infraestrutura adequada para a drenagem das águas da chuva.

