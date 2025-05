Lula lança programa para acelerar atendimentos no SUS Iniciativa visa reduzir espera em oncologia, cardiologia e oftalmologia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h24 ) twitter

Lula lança programa para diminuir espera no SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um programa para ampliar o acesso da população a médicos especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS). O lançamento ocorrerá às 11h no Palácio do Planalto.

O objetivo é diminuir a espera por consultas e exames nas áreas de oncologia, cardiologia e oftalmologia, beneficiando diretamente os usuários do SUS.

