Lula retoma viagens e vai ao Nordeste após labirintite Presidente visita Juazeiro do Norte e Salgueiro para compromissos oficiais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h26 )

Lula viaja para o Nordeste após quadro de labirintite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiniciou suas viagens oficiais após um período de recuperação devido a um episódio de labirintite. Nesta quarta-feira, ele partiu de Brasília em direção a Juazeiro do Norte, no Ceará, e posteriormente seguiu para Salgueiro, em Pernambuco, onde assinou a ordem de serviço para a duplicação de uma estação de bombardeio de água.

Durante a tarde, Lula participou da inauguração do ramal do Apodi no sertão da Paraíba. O presidente retornou a Brasília no início da noite, completando assim sua agenda do dia.

