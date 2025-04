Lula visita Xingu e se reúne com cacique Rani e outros líderes indígenas Encontroabordará clima e desenvolvimento sustentável Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 11h03 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h03 ) twitter

Lula vai ao Mato Grosso para encontrar cacique Raoni e outras lideranças indígenas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta sexta-feira para a região do Xingu, no estado do Mato Grosso. Ele se encontrará com o Cacique Raoni e outras lideranças indígenas para discutir segurança alimentar, mudanças climáticas e a preservação da cultura dos povos originários.

A reunião também visa fortalecer o diálogo entre o governo e as comunidades indígenas, abordando questões essenciais para o desenvolvimento sustentável dessas áreas.

