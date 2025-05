MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime no Rio Ele estava com a esposa e foi algemado, sem camisa e descalço Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 17h49 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h49 ) twitter

MC Poze é preso no Rio de Janeiro por apologia ao crime

MC Poze do Rodo foi preso em sua residência em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. Durante a ação policial, ele estava com a esposa e foi algemado, sem camisa e descalço, para prestar depoimento.

As autoridades afirmam que MC Poze participa de eventos em comunidades associadas ao Comando Vermelho, usados pela facção para vender drogas e financiar a compra de armas. A investigação busca identificar outros envolvidos e possíveis patrocinadores dos eventos. A defesa do cantor nega qualquer ligação dele com atividades ilegais.

Após a prisão, MC Poze foi transferido para um presídio e passou por audiência de custódia, onde foi decidido que ele permaneceria detido enquanto as investigações prosseguem.

Assista em vídeo - MC Poze é preso no Rio de Janeiro por apologia ao crime

