Ministro Wolney Queiroz depõe no Senado sobre fraudes no INSS Sindicatos podem ter lesado milhões de aposentados em cinco anos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 17h46

Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, vai ao Senado falar sobre as fraudes no INSS

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, prestou depoimento no Senado sobre fraudes no INSS. Ele afirmou que, junto com o então ministro Carlos Lupi, ordenou uma investigação assim que surgiram as denúncias. A investigação durou dois anos, mas a dimensão das fraudes só foi revelada após a operação da Polícia Federal.

Segundo a investigação, sindicatos e associações teriam prejudicado mais de quatro milhões de aposentados e pensionistas nos últimos cinco anos. Wolney Queiroz também apoiou a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para aprofundar as investigações.

