Motorista em alta velocidade causa pânico em shopping de Goiânia Carro colide com quiosques; segurança age rapidamente Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 06h34

Motorista entra com carro em alta velocidade em shopping de Goiânia (GO)

Um incidente causou pânico em um shopping de Goiânia quando um motorista entrou com o carro em alta velocidade, gerando tumulto entre os presentes no local. O veículo acabou danificando diversos quiosques durante a invasão.

Imagens registraram a correria de clientes e funcionários que buscaram abrigo e tentaram deixar as dependências rapidamente. A administração do shopping relatou que as lojas precisaram ser fechadas de forma repentina para garantir a segurança de todos.

A equipe de segurança do shopping tomou medidas imediatas até a chegada da Polícia Militar. O motorista foi contido e levado para prestar depoimento às autoridades.

