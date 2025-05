Onda de frio chega ao Brasil e derruba temperaturas Há possibilidade de neve nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 10h51 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h51 ) twitter

Onda de frio chega ao Brasil e derruba temperaturas em boa parte do país

Uma frente fria chegou ao Brasil nesta semana, provocando uma queda significativa nas temperaturas em várias regiões. No sul do país, os termômetros podem registrar valores abaixo de zero, enquanto nas regiões Centro-Oeste e Sudeste as mínimas devem ficar abaixo de 10°C.

Em Porto Alegre, a temperatura pode cair para 7°C. As regiões da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense têm previsão de neve. De acordo com o Climatempo, o estado do Paraná também será afetado pelo frio intenso.

Todos os três estados do Sul receberam um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre a ocorrência de baixas temperaturas nesta semana.

