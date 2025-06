Operação na Baixada Fluminense visa filho de fundador do Comando Vermelho Sete presos e dois adolescentes foram apreendidos em ação policial Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 17h44 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h44 ) twitter

Polícia prende sete suspeitos durante operação no Rio de Janeiro

A polícia realizou uma operação na Baixada Fluminense que resultou na prisão de sete suspeitos e na apreensão de dois adolescentes, todos envolvidos com o tráfico de drogas no Complexo Parque Floresta. A ação tinha como principal alvo Éverton Alan Soares Conceição, filho de Orlando da Conceição, um dos fundadores do Comando Vermelho. Éverton não foi localizado durante a operação.

Além das detenções, foram apreendidos drogas, dinheiro, um relógio e celulares. Segundo a polícia, Éverton é responsável por extorquir moradores e comerciantes e por autorizar execuções na região.

Assista ao vídeo - Polícia prende sete suspeitos durante operação no Rio de Janeiro

