Operação policial desmantela esquema de fraude em biometria facial

Polícia faz operação contra quadrilha que burlava biometria facial para fraudar contas do governo

Uma operação policial resultou no cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e cinco prisões em nove estados e no Distrito Federal. O objetivo era desarticular uma quadrilha suspeita de fraudar sistemas de biometria facial para acessar ilegalmente contas digitais vinculadas à plataforma GOV.br.

As investigações indicam que os criminosos simulavam rostos alheios para obter acesso não autorizado às contas digitais das vítimas, assumindo controle total dos perfis. As contas invadidas pertenciam tanto a pessoas falecidas quanto vivas, permitindo que a quadrilha acessasse valores do Banco Central ou realizasse empréstimos consignados indevidamente.

