Operação policial desmantela esquema de resgate de veículos no Rio Empresas lucravam com devolução de veículos roubados, diz polícia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 17h53

Suspeitos de negociar resgate de veículos roubados são alvo de operação da Polícia Civil no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação para desmantelar um esquema envolvendo empresas especializadas na recuperação de veículos roubados. Essas empresas, contratadas por cooperativas de proteção veicular, negociavam diretamente com criminosos para a devolução dos veículos, cobrando entre 10% do valor de tabela para carros e 20% a 30% para motos. Parte desse valor era repassada aos criminosos, enquanto o restante ficava como lucro das empresas.

As investigações apontaram que o esquema teria movimentado mais de R$ 11 milhões em menos de um ano. Nesta sexta-feira (23), mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos envolvidos, incluindo três policiais militares suspeitos de participação no esquema.

