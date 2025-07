Operação policial mira furto de petróleo no Rio de Janeiro Mandados de busca e prisão são cumpridos no Rio e em Minas Gerais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 17h52 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h52 ) twitter

Operação combate furto de petróleo no Rio de Janeiro

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público teve como alvo um grupo especializado em furtar petróleo bruto de dutos da Petrobras no Rio de Janeiro. A investigação começou após a descoberta de um túnel clandestino em Rio das Flores, cidade fluminense na divisa com Minas Gerais.

A Justiça emitiu 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão em ambos os estados. Em Além Paraíba, zona da Mata Mineira, agentes prenderam Márcio Pereira Gabry, apontado como um dos líderes do grupo. Outro suspeito já estava detido e um terceiro continua foragido.

Assista ao vídeo - Operação combate furto de petróleo no Rio de Janeiro

