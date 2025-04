Operação policial resulta na prisão de 17 pessoas por tráfico de drogas Kalline de Oliveira Almeida, esposa do líder do grupo criminoso, foi presa em Brasília (DF) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 18h11 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h11 ) twitter

Polícia prende 17 pessoas em operação contra grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas

Nesta quarta-feira, a polícia prendeu 17 pessoas em uma operação contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Entre os presos está Kalline de Oliveira Almeida, capturada no aeroporto de Brasília. Ela é casada com Everson Almeida Torres, apontado como chefe do grupo, que mesmo detido em um presídio federal continuava dando ordens à quadrilha.

A operação incluiu o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, base das operações dos criminosos. Os detidos enfrentam acusações relacionadas ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Além disso, mais de R$ 84 milhões foram bloqueados como parte das medidas para combater as atividades ilícitas do grupo.

