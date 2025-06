Operação prende grupo por exploração de imagens íntimas Ação policial abrange Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h57 ) twitter

Quatro pessoas são presas em megaoperação de combate à violência contra mulher

Cinco pessoas foram presas em uma operação realizada no Rio de Janeiro, além de outros sete estados e do Distrito Federal. A quadrilha é suspeita de explorar imagens íntimas de meninas e mulheres. Pedro Henrique Lourenço, de 20 anos, é apontado como responsável por aliciar jovens a participarem de desafios que envolviam atos de automutilação, com ameaças de divulgação de imagens em redes sociais para aquelas que se recusassem.

As vítimas são adolescentes e jovens entre 11 e 19 anos. Os envolvidos enfrentarão acusações de crimes sexuais, tortura, misoginia e racismo, enquanto a defesa de Pedro Henrique não foi localizada para comentar o caso.

