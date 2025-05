Petrobras anuncia redução no preço do diesel para distribuidoras Nova tarifa entra em vigor a partir desta terça-feira (6) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 17h56 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h56 ) twitter

Petrobras anuncia redução no preço do diesel para as distribuidoras

A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,16 por litro no preço do diesel para as distribuidoras. A nova tarifa, que passa a vigorar nesta terça-feira (6), estabelece um preço médio de R$ 3,27 por litro.

Para o consumidor final, principalmente caminhoneiros, o preço médio nas bombas será ajustado para R$ 2,81 por litro, refletindo uma redução de R$ 0,14 por litro.

