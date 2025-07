Polícia do Rio mira quadrilha de roubo de carros de luxo Operação resulta em prisão na zona norte Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h35 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h35 ) twitter

Grupo criminoso especializado em roubo de carros é alvo de operação no RJ

A Polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação em comunidades da zona norte e Baixada Fluminense visando desmantelar um grupo criminoso especializado em roubo de carros de luxo. Até agora, um suspeito foi preso por envolvimento em pelo menos 16 roubos.

Entre as vítimas está o chef e apresentador Felipe Bronze, assaltado em maio do ano passado no Maracanã. Os criminosos usavam motos para provocar colisões, forçando motoristas a pararem seus veículos antes de realizarem os roubos.

