Polícia do Rio prende três suspeitos por execução de advogado

Polícia do Rio prende três suspeitos de participar de execução de advogado em 2024

A Polícia do Rio prendeu três suspeitos pela execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo em fevereiro do ano passado. Entre os detidos estão dois policiais militares, apontados como executores do crime. As prisões ocorreram durante o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a sete suspeitos de integrar um grupo de matadores de aluguel.

O assassinato ocorreu quando Crespo deixava seu escritório no centro do Rio de Janeiro. As investigações sugerem que o crime foi um recado da máfia da contravenção contra a exploração ilegal de apostas online.

Assista em vídeo - Polícia do Rio prende três suspeitos de participar de execução de advogado em 2024

