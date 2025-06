Polícia Federal desmantela quadrilha de comércio ilegal de armas Operação ocorreu em quatro estados com apoio do Exército e Receita Federal Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h06 ) twitter

PF realiza operação contra quadrilha especializada no comércio ilegal de armas

A Polícia Federal realizou uma operação contra uma quadrilha especializada no comércio ilegal de armamentos. Segundo as investigações, o grupo fraudava sistemas de controle para ocultar a origem e o destino das armas. A ação contou com o suporte do Exército e da Receita Federal e cumpriu mandados em Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As investigações começaram há quase um ano após a prisão de um homem em Goiânia que transportava pistolas e fuzis para o Rio de Janeiro. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e armamentos. Os alvos incluem empresários e pessoas ligadas à revenda e transporte de armas.

