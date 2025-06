Polícia investiga morte de chefe do Comando Vermelho no Rio Fhillip da Silva Gregório, conhecido como Professor, estava foragido desde 2018 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 18h02 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h02 ) twitter

Morte de um dos principais chefes do Comando Vermelho é investigada pela polícia do Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de Fhillip da Silva Gregório, apelidado de Professor, um dos principais líderes do Comando Vermelho. Ele foi levado a uma unidade de saúde na noite de domingo (1º) por uma mulher, que alegou que ele teria disparado contra si mesmo e apresentou a arma supostamente utilizada.

Gregório estava foragido desde 2018, após não retornar de uma saída temporária da prisão. Durante esse período, ele se escondeu no Complexo do Alemão, onde construiu uma residência luxuosa com área de lazer e uma clínica de estética. Por questões de segurança, 17 escolas públicas no Complexo do Alemão permaneceram fechadas nesta segunda-feira (2).

Assista em vídeo - Morte de um dos principais chefes do Comando Vermelho é investigada pela polícia do Rio de Janeiro

