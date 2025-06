Polícia investiga morte de empresário em Interlagos Seguranças são ouvidos sobre possível envolvimento no caso Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h56 ) twitter

Caso Adalberto: Polícia Civil investiga se empresário foi morto com golpe conhecido como mata-leão

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de um empresário cujo corpo foi encontrado no Autódromo de Interlagos. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um golpe conhecido como mata-leão, possivelmente aplicado por um segurança durante um evento de motociclismo.

A esposa da vítima esteve no local para recolher pertences encontrados junto ao corpo do marido. Até o momento, sete seguranças já foram ouvidos como testemunhas, com dois prestando depoimento recentemente. O empresário desapareceu em 30 de maio e seu corpo foi localizado quatro dias depois, em um buraco próximo ao evento. As investigações continuam e um amigo da vítima, que estava com ele no evento, deve prestar um novo depoimento em breve.

