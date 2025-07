Policiais militares são presos por extorsão a comerciantes no Rio Batalhão de Belford Roxo é alvo de investigação por extorsão entre 2021 e 2024 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 17h51 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h51 ) twitter

Policiais são presos por suspeita de extorsão no Rio

Uma operação no Rio de Janeiro resultou na prisão de nove policiais militares suspeitos de extorquir comerciantes locais. Os crimes ocorreram entre 2021 e 2024, com os policiais exigindo pagamentos mensais em troca de segurança. Todos os envolvidos trabalhavam no batalhão de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os policiais utilizavam viaturas e armas durante o expediente para oferecer a segurança prometida. No total, onze policiais estão sendo investigados por crimes como corrupção, organização criminosa e peculato – apropriação de dinheiro por um servidor público em razão do cargo. A Corregedoria Geral da Polícia Militar está conduzindo uma investigação sobre o caso para apurar responsabilidades e prevenir futuros abusos.

Assista ao vídeo - Policiais são presos por suspeita de extorsão no Rio

