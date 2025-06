Prazo para inscrição no ENEM termina hoje à noite Pagamento da taxa pode ser feito até quarta-feira (18) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 17h44 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h44 ) twitter

Prazo para inscrição no ENEM termina nesta sexta-feira (13)

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) encerra-se às 23h59 desta sexta-feira (13). Originalmente previsto para terminar em 6 de junho, o período foi estendido devido à baixa adesão dos candidatos.

A taxa de inscrição no valor de R$ 85 pode ser paga até quarta-feira, dia 18 de junho. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, exceto em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro.

