Prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta-feira (27) Valor de R$ 85 pode ser quitado por Pix, cartão de crédito ou débito Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 12h10 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h10 )

Termina nesta sexta-feira o prazo para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Enem, que custa R$ 85. O boleto está disponível na página do participante no site do INEP.

Os candidatos podem realizar o pagamento através de Pix, cartão de crédito ou débito. Apenas aqueles que efetuarem o pagamento terão a inscrição confirmada, exceto para os que possuem isenção da taxa.

