Queda de avião de pequeno porte resulta em duas mortes em São José do Rio Preto (SP) Acidente ocorreu durante voo de treinamento em área rural Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 17h51 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h51 )

Avião de pequeno porte cai em São José do Rio Preto (SP)

Um avião de pequeno porte caiu em uma área rural de São José do Rio Preto, São Paulo, resultando na morte de duas pessoas. O acidente ocorreu durante um voo de treinamento, a cerca de seis quilômetros do aeroporto local.

O monomotor caiu logo após a decolagem, e o momento foi capturado por uma câmera de segurança. As vítimas, o piloto e o instrutor, faleceram no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Avião de pequeno porte cai em São José do Rio Preto (SP)

