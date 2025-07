Rapper Oruam transferido para cela isolada em Bangu Acusado de agressão a policiais, Oruam foi detido após operação em sua residência Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h36 ) twitter

Rapper Oruam é transferido para presídio em Bangu (RJ)

O rapper Oruam foi transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu, onde está em uma cela isolada dos demais presos. Anteriormente detido no Presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, ele teve sua prisão preventiva decretada por lesão corporal. Oruam se apresentou à polícia no fim da tarde da última terça-feira.

Ele enfrenta acusações de ter agredido policiais civis durante uma operação que buscava um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em sua casa. A audiência de custódia confirmou a manutenção da prisão do cantor.

