Receita Federal realiza leilão eletrônico de mercadorias apreendidas Interessados podem visitar lotes até o dia 26 de maio em São Paulo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 11h13 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h13 )

Receita Federal faz leilão de produtos e bens apreendidos

A Receita Federal realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo. Os produtos incluem eletrônicos, eletroeletrônicos e automóveis.

A visitação dos lotes está disponível até o dia 26 de maio em várias cidades do estado. O leilão ocorrerá no dia 28 e as informações estão disponíveis no site da Receita Federal.

