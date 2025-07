Recorde de apreensões de drogas no Aeroporto de Guarulhos em 2025 Mais de 2.300 quilos de entorpecentes confiscados até julho Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h25 ) twitter

Volume de drogas apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo bate recorde

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou um volume recorde de apreensões de drogas em 2025, superando o total do ano anterior com mais de 2.300 quilos encontrados até julho. Nesta semana, três homens foram presos por tráfico.

Na segunda-feira (21), um brasileiro foi detido com cápsulas de cocaína e um sueco com drogas escondidas em livros infantis. Na quarta-feira (23), a Polícia Federal prendeu um suspeito do Suriname tentando embarcar para o Catar com mais de três quilos de cocaína ocultos em uma mala com fundo falso. As operações contam com cães farejadores treinados para detectar entorpecentes.

