Rio de Janeiro registra diversos casos de violência no final de semana

Mãe e filho são baleados enquanto dormiam em casa, na zona norte do Rio de Janeiro

Durante o fim de semana, o Rio de Janeiro registrou diversos episódios de violência. Na zona norte, uma mãe e seu filho foram atingidos por disparos enquanto dormiam em sua residência no Complexo do Chapadão. Ambos estão com estado de saúde estável, e o adolescente necessitou de cirurgia após ser ferido na cabeça. A Polícia Militar informou que não havia operações no local e que o tiroteio ocorreu entre traficantes rivais.

No sábado (5), um motorista perdeu a vida após resistir a uma tentativa de assalto. No dia seguinte, um feirante foi morto na Penha por um policial militar que estava saindo de uma boate; o policial foi detido em flagrante. Ainda no domingo (7), um turista de Minas Gerais foi baleado ao se preparar para embarcar em um cruzeiro, mas seu estado de saúde também é estável.

