Ruben Villar torna-se réu por ordenar assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips Indigenista e jornalista foram mortos devido à atuação contra pesca ilegal no Vale do Javari Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 22/07/2025 - 06h35 )

Ruben Villar se torna réu por mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips

A Justiça tornou réu Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia, acusado de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips em 2022 no Amazonas. Ruben está preso preventivamente desde novembro do ano passado.

As investigações revelam que Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados por sua atuação contra a pesca ilegal no Vale do Javari.

Ruben Villar teria monitorado o barco das vítimas e fornecido as munições usadas no crime.

