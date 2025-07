São Paulo registra recorde de baixa umidade do ar Umidade do ar atinge 14% na capital paulista, menor índice do ano Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 11h51 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h51 ) twitter

São Paulo bate recorde de baixa umidade do ar no ano; tendência é de tempo seco em todo o estado

Na última terça-feira, a cidade de São Paulo atingiu a menor umidade relativa do ar do ano, com um índice de apenas 14%. A previsão é de que as condições climáticas permaneçam secas nos próximos dias em todo o estado.

A partir desta quarta-feira, o vento marítimo deve retornar à região da Grande São Paulo, trazendo algum alívio. Entretanto, a umidade do ar ainda estará abaixo do nível considerado ideal para a saúde. Até o próximo domingo, espera-se que os índices permaneçam abaixo de 20% em diversas áreas do estado. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a umidade relativa do ar esteja em torno de 60% para garantir o bem-estar humano.

