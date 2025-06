Senado decide sobre aumento de deputados federais nesta quarta-feira (25) Projeções indicam impacto financeiro de R$ 65 milhões anuais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h07 ) twitter

Senado decide nesta quarta (25) se aumenta número de deputados federais

O Senado votará nesta quarta-feira uma proposta para aumentar o número de deputados federais de 513 para 531.

A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considera necessário o ajuste devido ao crescimento populacional registrado no censo de 2022.

De acordo com projeções da Câmara dos Deputados, essa mudança terá um impacto anual de aproximadamente R$ 65 milhões no orçamento público. O STF estabeleceu um prazo até o final do mês para que o Congresso implemente a alteração.

