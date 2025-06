Sobrevivente é encontrado após queda de Boeing 787 na Índia Especialistas americanos ajudam a investigar acidente aéreo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 17h43 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h43 ) twitter

Passageiro britânico é encontrado com vida após tragédia aérea na Índia

Equipes de resgate estão atuando no noroeste da Índia após a queda de um Boeing 787 que seguia para Londres com 242 pessoas a bordo. Um passageiro britânico, Vishwash Kumar Hamash, foi encontrado com vida entre os destroços. A aeronave caiu sobre um alojamento de estudantes de medicina, onde quatro pessoas estão desaparecidas.

O acidente causou mortes tanto no solo quanto entre os passageiros, que incluíam indianos, britânicos, sete portugueses e um canadense. Especialistas indianos já iniciaram as análises dos destroços e das caixas pretas para determinar a causa do acidente, enquanto especialistas americanos se juntam à investigação.

